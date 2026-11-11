Nel corso di una recente puntata del programma "Elastici" sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista e ora commentatore tecnico Massimo Ambrosini ha analizzato alcuni aspetti delle partite disputate dall'Inter contro il Milan e contro il Como: "Contro i lariani la sensazione era quella di una squadra centrata su quello che dovesse fare. Andare scriteriatamente contro il Como è rischioso, ma mi sembrava una squadra che aveva anche una situazione tattica dietro migliore, perché Bisseck che si fa beffare sul primo gol di Pulisic indirizza il gioco e il derby. L'Inter sarà sempre questa squadra? Per me non giocherà sempre così. Secondo me Chivu non torna indietro. Ci sono momenti in una stagione in cui tu devi magari scalare in mezza marcia per poi farne due avanti. Io non penso che l'Inter sarà sempre questa. Penso che sia giusto pensare che in una stagione tu puoi anche all'interno di una partita interpretare diversamente. Secondo me la partita contro i rossoneri per i nerazzurri è nata male a causa delle scelte fatte".