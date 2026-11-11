In attesa di comunicati ufficiali da parte del club, arrivano i primi responsi in merito alle condizioni di Marcus Thuram: stando a quanto raccolto da Matteo Barzaghi di Sky Sport, è confermato che l'attaccante transalpino ha accusato un affaticamento muscolare che, di conseguenza, fa tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri rispetto alle prime sensazioni. Nei prossimi giorni lavorerà a parte finché non si sentirà al 100% per poi puntare ad esserci contro l'Atalanta.

Thuram ha lasciato Appiano Gentile dopo terapie. Confermato l’affaticamento muscolare, lavorerà a parte nei prossimi giorni fin quando non sarà ok. All’Inter sperano che rientri in gruppo prima dell’Atalanta. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 11, 2026