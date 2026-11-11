In attesa di comunicati ufficiali da parte del club, arrivano i primi responsi in merito alle condizioni di Marcus Thuram: stando a quanto raccolto da Matteo Barzaghi di Sky Sport, è confermato che l'attaccante transalpino ha accusato un affaticamento muscolare che, di conseguenza, fa tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri rispetto alle prime sensazioni. Nei prossimi giorni lavorerà a parte finché non si sentirà al 100% per poi puntare ad esserci contro l'Atalanta

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 16:07
Autore: Carlo Alberto Gamba
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