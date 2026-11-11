Un martedì nero per l'Inter che, in rapida successione, ha incassato le pessime notizie sugli infortuni di Bonny, Thuram e Stankovic.

Una cura dimagrante non richiesta da Chivu, che invece confidava di ritrovare tutta la rosa durante questa sosta in vista del match di Bergamo del prossimo 22 novembre.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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