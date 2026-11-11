Dopo il lusinghiero pareggio di Parigi, l'Italia torna ad affrontare la Francia nella penultima giornata del Gruppo 1 di Nations League. Un successo consegnerebbe agli Azzurri il primo posto nel girone proprio al pari dei Bleus, ma quella allenata da Zinedine Zidane è una corazzata che in trasferta ha già battuto Turchia e Belgio. I bookie considerano infatti la nazionale di Roberto Mancini underdog: l'1 si gioca a 4,40 su William Hill, mentre pareggio e successo dei galletti sono in lavagna, nell'ordine, a 3,85 e 1,74.

Negli allenamenti della vigilia Mancini ha mischiato le carte, ma davanti in pole per una maglia da titolare sembra esserci Pio Esposito: un gol dell’attaccante dell’Inter, a segno nell’ultimo successo contro la Turchia, vale 3,85 volte la posta puntata, stessa quota di suo fratello Sebastiano. Il primo centro dell’esordiente Cissé paga 4,25, mentre il bis di Alessandro Bastoni, a segno a Parigi, è fissato a 33 volte la posta.