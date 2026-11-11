Ezri Konsa e soprattutto Djed Spence sono in dubbio per la partita tra Inghilterra e Croazia di Wembley. Il difensore dell'Arsenal e il terzino dell'Inter sono stati gli unici due giocatori a non lavorare col gruppo di Thomas Tuchel quest'oggi. Come riporta la Federcalcio inglese, la coppia sta seguendo i propri programmi in vista della partita di domani contro la formazione di Slaven Bilic, senza però dare ulteriori precisazioni.

Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 14:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.