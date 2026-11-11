Ezri Konsa e soprattutto Djed Spence sono in dubbio per la partita tra Inghilterra e Croazia di Wembley. Il difensore dell'Arsenal e il terzino dell'Inter sono stati gli unici due giocatori a non lavorare col gruppo di Thomas Tuchel quest'oggi. Come riporta la Federcalcio inglese, la coppia sta seguendo i propri programmi in vista della partita di domani contro la formazione di Slaven Bilic, senza però dare ulteriori precisazioni.

Djed Spence and Ezri Konsa are the only members of the #ThreeLions squad not out on the grass this afternoon. The pair are following their own programmes ahead of tomorrow’s tie against Croatia. https://t.co/QucFb2N9SW — England (@England) November 11, 2026