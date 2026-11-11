"No, domani Mbappé non ci sarà. E' infortunato, quindi non lo rischieremo. Vediamo se recupererà per la prossima". Intervistato dalla RAI, Zinedine Zidane, ct della Francia, spiega che l'asso del Real Madrid non sarà a sua disposizione per la gara tra i Blues e la Nazionale italiana, valida per la quinta giornata di Nations League, di scena a San Siro. 

Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 20:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.