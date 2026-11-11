"No, domani Mbappé non ci sarà. E' infortunato, quindi non lo rischieremo. Vediamo se recupererà per la prossima". Intervistato dalla RAI, Zinedine Zidane, ct della Francia, spiega che l'asso del Real Madrid non sarà a sua disposizione per la gara tra i Blues e la Nazionale italiana, valida per la quinta giornata di Nations League, di scena a San Siro.