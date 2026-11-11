Come noto, nella giornata di ieri Consiglio Comunale di Milano ha votato una mozione bipartisan per tentare di fermare l’attuale Valutazione ambientale in corso per il nuovo stadio di Inter e Milan, il Generali Sadium. Il tutto per richiederne un’altra più completa che comprenda tutti i lavori del progetto e che sia nei fatti più completa per tutelare la salute dei cittadini. Nello specifico la mozione intende vincolare il via libera definitivo dell’opera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis) relativo alla demolizione del Meazza.
Puntualmente, è arrivato il commento del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala: "Io rispetto l’opinione del Consiglio comunale ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo. Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioniı", le sue parole a margine di un evento.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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