Marcus Thuram è atteso oggi dagli esami strumentali dopo essere stato rimandato a casa dal ct francese Zinedine Zidane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, potrebbe già esserci contro l'Atalanta il 22 novembre a Bergamo. Più grave, invece, l'infortunio di Bonny: "una lesione nemmeno leggerissima ai flessori che lo estrometterà dalle partite per un mese", scrive la rosea.
"Thuram è particolarmente contrariato dall'intoppo, perché aveva saltato le prime convocazioni di Zidane per scelta tecnica e aveva riconquistato il posto nel gruppo grazie a un mese splendido vissuto in apnea nell'Inter: 9 partite su 9, tutte da titolare, abbellite da 4 gol e 2 assist in campionato - si legge sul quotidiano -. In questo caso poi Thuram, come il compagno Diouf, avrebbe potuto affrontare l'Italia a San Siro, la sua casa calcistica da tre anni abbondanti. Tuttavia si è reso conto che non fosse il caso di rischiare. E a malincuore ha accettato di lasciare il ritiro di Clairefontaine: sarà ugualmente allo stadio domani sera, ma solo da spettatore".
Da qui la necessità di alternare i giocatori offensivi nelle prossime gare, da parte di Chivu. "Se Pio Esposito tornerà dal doppio impegno con la Nazionale al cento per cento giocherà entrambe le partite, essendo dotato di una capacità di recupero non comune. Lautaro e Thuram invece potrebbero alternarsi, sfruttando ovviamente anche la possibilità di entrare in campo in corso d'opera".
Autore: Antonio Di Chiara
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