La Francia si avvicina alla sfida di Nations League contro l'Italia con il dubbio legato alle condizioni di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L'Équipe, l'attaccante non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di un problema fisico. Il giocatore del Real Madrid avrebbe accusato un fastidio al bicipite femorale, che mette seriamente a rischio la sua presenza nella gara contro gli azzurri in programma domani sera al Meazza. Il rientro potrebbe slittare alla successiva sfida contro la Turchia domenica prossima, indicata come possibile occasione per il recupero.

Altre assenze

La Nazionale francese, guidata da Zinedine Zidane, partirà nel pomeriggio alla volta di Milano, dove domani, 12 novembre alle 20:45, affronterà l'Italia. Il commissario tecnico dovrà già fare i conti con diverse defezioni: Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni hanno infatti lasciato il ritiro di Clairefontaine a causa dei rispettivi infortuni.

Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 14:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.