Ai microfoni di Inter TV dopo la partita di Women's Champions League persa col Manchester City arriva anche Cecilia Runarsdottir: "Sono delusa dal risultato, abbiamo avuto buoni momenti nella partita ma alla fine non è andata bene, credo che i gol che abbiamo concesso sono dovuti a nostri errori: come squadra dobbiamo imparare da questi momenti, perché siamo un gruppo forte e possiamo crescere ancora. Abbiamo creato occasioni, ma loro sono state brave a sfruttare i nostri errori per segnare, in Champions League il livello è più alto. Ora c'è la Juventus, un match molto difficile contro una grande squadra, ma abbiamo l'occasione per ripartire subito e dovremo dare il meglio di noi stesse", le parole dell'islandese.