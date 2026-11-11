Siamo appena entrati nel mese di novembre e già si parla del mercato di gennaio, sulla Gazzetta dello Sport. Per quel che riguarda l'Inter, secondo Fabio Capello, "è una squadra difficilmente perfezionabile. Quando vogliono giocare, sanno farlo molto bene. Ma se dovessi dire cosa manca, direi un difensore centrale, per essere più tranquilli lì dietro".

Capello non è infatti convinto dalla soluzione Bastoni perno centrale. "Lui quando ha la palla tra i piedi è molto bravo, quando deve difendere un po' meno. Per questo dico che a Chivu servirebbe un altro centrale difensivo. Davanti è coperta, a centrocampo anche. Anzi, lì ritengo che il prossimo acquisto può essere Calhanoglu, grazie anche alla firma sul rinnovo appena arriverà. Finora non abbiamo visto il Calha al quale siamo abituati".