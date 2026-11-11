La Milano in cui tornerà a giocare, se così vorrà Roberto Mancini, Marco Palestra la conosce eccome. L'esterno, ricorda QS, era stato a un passo dall'Inter, ma l'Atalanta ha preferito accettare l'offerta del Chelsea: 55 milioni di euro più bonus, una cifra fuori dalla portata dei nerazzurri. Decisiva anche la scelta del giocatore, inizialmente poco convinto del trasferimento in Inghilterra, ma poi persuaso a tentare l'esperienza londinese. La trattativa ha lasciato strascichi anche a livello mediatico, con il confronto tra Beppe Marotta e l'agente Alessandro Lucci.

Consolazione inglese

L'Inter ha poi puntato su Spence, le cui recenti prestazioni hanno ridotto gli eventuali rimpianti. Palestra, invece, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento al Chelsea. Il ventunenne di Buccinasco giudica comunque positivo il suo avvio: "Sicuramente positivo, nonostante all'inizio mi sia fatto male. Adesso ho iniziato a giocare, mi sento bene".

Concorrenza

Anche in nazionale la concorrenza è elevata. Dopo essere rimasto fuori dalle convocazioni di settembre, Palestra è tornato tra i selezionati grazie alle prime due presenze da titolare con Manchester United e Sunderland, giocando sia a destra sia a sinistra. Per conquistare spazio dovrà però confrontarsi con Kayode, Dimarco e Calafiori, oltre ad altri possibili candidati come Floriani Mussolini e Spinazzola.

Quel che poteva essere

Le sue ultime apparizioni a San Siro sono state da avversario: a maggio ha contribuito al successo del Cagliari contro il Milan, risultato decisivo per estromettere i rossoneri dalla zona Champions, mentre ad aprile aveva affrontato l'Inter nella sconfitta per 3-0. In quell'occasione Chivu si era complimentato con lui. Il tecnico nerazzurro avrebbe forse sperato di ritrovarlo con la maglia dell'Inter, ma il percorso di Palestra ha preso un'altra direzione.