Christos Mandas, estremo difensore della Lazio, ha commentato a DAZN la prova odierna sul campo del Napoli: "Partita difficile, sono molto orgoglioso della nostra squadra. Peccato, perché potevamo fare di più ma l'importante è non aver perso. Vuol dire che abbiamo fame, un punto non è abbastanza però tra qualche giorno saremo coscienti di questo".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 16:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione