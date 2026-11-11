L'innesto a gennaio per l'Inter potrebbe essere un difensore centrale. L'ipotesi è avanzata dalla Gazzetta dello Sport ed è strettamente legata alle condizioni fisiche di John Stones, appena tornato da un infortunio muscolare.

L'inglese, come riporta la rosea, "è stato ingaggiato in estate a parametro zero proprio per la gestione dei momenti sensibili. Purtroppo per l'Inter però ha potuto finora giocare una sola partita da titolare, accumulando appena 144 minuti in tutta la stagione. Se i problemi fisici dell'ultimo arrivato dovessero riproporsi, la società si porrebbe il problema di prendere un difensore in più a gennaio. Non è una questione all'ordine del giorno nelle riunioni dirigenziali, ma può diventare importante in un futuro non troppo lontano".

"A quel punto, per problemi di liste, Chivu sarebbe obbligato a escludere un calciatore per far posto al nuovo acquisto. Ma se ne parlerà più avanti, se necessario. Intanto Stones avanzerà la sua candidatura per uno dei prossimi impegni dell'Inter: domenica 22 in casa dell'Atalanta oppure tre giorni dopo a San Siro in Champions League, competizione che ha conosciuto 65 volte in carriera, contro lo Stoccarda".