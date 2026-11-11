Suona l'allarme in casa Inter. Soprattutto per quel che riguarda l'attacco, viste le notizie arrivate in poche ore riguardanti le condizioni di Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny. Il Corriere dello Sport presenta oggi un focus sulla situazione, guardando oltre la sosta per le nazionali.

"Bonny è fuori causa fino all’inizio di dicembre. L’obiettivo è riaverlo a disposizione il 5, contro il Frosinone, oppure il 9, contro il Borussia Dortmund. Lautaro, invece, è fermo dal 13 ottobre, quando in occasione del match con il Bruges ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il suo recupero è quasi ultimato. Ma non ci sono assolute garanzie che possa essere subito disponibile alla ripresa contro l’Atalanta. Non è da escludere, insomma, che il suo rientro slitti alla sfida con lo Stoccarda del 25 novembre".

"Evidentemente, tutti in casa nerazzurra incroceranno le dita affinché Esposito, in azzurro, non rimedi nemmeno un raffreddore. Pio dunque è la certezza, e per capire chi giocherà al suo fianco occorrerà attendere. Come già sottolineato le speranze per Thuram non sono azzerate, è chiaro però che servirà una grande cautela. Che si tratti di semplice affaticamento oppure di qualcosa di più grave, è comunque la conseguenza degli sforzi a cui Tikus si è sottoposto nelle ultime settimane".