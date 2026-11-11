Il ritorno di Kylian Mbappé a Clairefontaine non è passato inosservato. Dopo un precedente ritiro prematuro a causa di un infortunio al ginocchio, l'attaccante del Real Madrid si riunisce alla squadra di Zinedine Zidane con l'ambizione di riconquistare il suo ruolo di leader. Ma dietro le quinte, sembra che i rapporti con alcuni dei suoi compagni di squadra si siano incrinati. La situazione sarebbe particolarmente delicata con Ousmane Dembélé, suo ex compagno di squadra al PSG. I due, un tempo molto amici, starebbero attraversando un periodo difficile che a quanto pare ha avuto ripercussioni anche sulla Nazionale francese. Ovviamente, il giocatore del PSG è assente per infortunio, ma l'atmosfera sarebbe comunque tesa.

Tensione con Dembelé

Secondo quanto riportato da L'Équipe, Mbappé avrebbe tentato di stemperare le tensioni con Ousmane Dembélé inviandogli un messaggio su WhatsApp. Tuttavia, l'attaccante del Paris Saint-Germain non avrebbe mai risposto. Secondo alcune fonti, il capitano francese fatica a comprendere questo atteggiamento, giudicando sproporzionata la reazione del suo ex compagno di squadra. Si dice che il loro rapporto si sia deteriorato in particolare durante la campagna per il Pallone d'Oro. Questa distanza potrebbe aver alterato anche gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Dembélé, noto per il suo buon umore e gli stretti rapporti con molti giocatori internazionali, occupa un posto importante nelle dinamiche del gruppo.

Pesa l'assenza di Thuram

Secondo il quotidiano sportivo, Mbappé ora sembra più isolato di prima. Durante i Mondiali, poteva contare su una cerchia ristretta di compagni, tra cui Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise e Rayan Cherki. L'assenza di Thuram da questa pausa per le nazionali rappresenterebbe un'ulteriore sfida. L'attaccante dell'Inter funge regolarmente da tramite tra Mbappé e i suoi compagni di squadra. Alcuni tentativi del capitano francese di entrare in contatto con altri giocatori e membri dello staff sono stati percepiti da alcuni come insoliti, persino opportunistici. Queste rivelazioni non significano, tuttavia, che l'intero spogliatoio sia contrario a Mbappé. Il capitano conserva un posto centrale nel progetto sportivo di Zidane.

Zidane punta su Mbappé contro l'Italia

In campo, Zidane ha già annunciato l'intenzione di riportare Mbappé al centro dell'attacco. Con Dembélé infortunato, il giocatore del Real Madrid dovrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo preferito di centravanti nella partita contro l'Italia giovedì 12 novembre. Questa scelta, annunciata prima delle ultime rivelazioni riguardanti lo spogliatoio, è dettata principalmente da considerazioni di natura sportiva.