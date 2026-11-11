Per Manuel Akanji il compito è arduo. Con la fascia da capitano al braccio, affronta le prossime partite della Svizzera in modo leggermente diverso da Granit Xhaka. "Non sono come Granit; abbiamo qualità diverse. Lui è un po' più aperto e diretto di me. A volte tendo a lasciar correre un po' le cose", ha spiegato il difensore centrale nel terzo giorno del ritiro della nazionale svizzera a San Gallo. I suoi obiettivi, tuttavia, sono gli stessi di Xhaka: "L'obiettivo principale è chiudere la pratica nella prima partita e tornare in Nations League A". Con quattro vittorie in quattro partite, la Nazionale elvetica ha già gettato le basi per raggiungere questo traguardo.
La vicenda Embolo
All'interno del gruppo sono sorte alcune tensioni, in particolare intorno a Breel Embolo. L'attaccante ha criticato la Federazione calcistica svizzera in un'intervista ai giornali di CH Media. Era stato escluso dalla rosa all'ultimo minuto per il ritiro di settembre a causa dell'acquisto di falsi certificati Covid. Oggi, il capitano ad interim Akanji ha cercato di placare gli animi: "Ci sono alcune cose che lo infastidiscono e le ha affrontate. Ci sono anche alcune questioni interne che sono state risolte". Tuttavia, si tratta più di una questione tra la Federazione calcistica svizzera (ASF) ed Embolo, "non di un problema grave all'interno della squadra". Akanji comprende anche le parole del compagno di squadra: "È un mio buon amico e lo sostengo in quasi tutto. Per questo lo capisco".
Divario culturale
Negli ultimi mesi, diversi nuovi giocatori si sono uniti alla nazionale svizzera, molti dei quali provenienti dalla Svizzera francofona. Si sta forse creando un divario culturale crescente? "Non ci vedo alcun problema. Dobbiamo adattarci: possiamo anche provare a capire il francese. Per ora, riesco a comunicare con loro abbastanza bene", ha risposto il difensore dell'Inter.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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