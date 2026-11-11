Ospite a Sport Paper TV, Delio Rossi, allenatore, ha analizzato le prime undici giornate di Serie A, soffermandosi sulla lotta al vertice e sul rendimento delle principali squadre. Secondo l'ex allenatore della Lazio, i biancocelesti meritano il primato grazie alla continuità mostrata finora, pur avendo una rosa sulla carta inferiore a quella di alcune rivali: "La Lazio ha una rosa da sesto-ottavo posto, Inter e Roma hanno rose migliori, anche l'Atalanta, però i campionati si decidono a marzo-aprile. La squadra sorprendente è la Lazio, le altre stanno facendo il loro campionato”.

De Rossi emergente

Spazio anche a Daniele De Rossi e al ruolo degli allenatori. Rossi lo considera "un allenatore emergente", ma ricorda che a fare la differenza sono soprattutto i risultati: "Noi allenatori siamo giudicati non per ciò che diciamo ma per i risultati". A sostegno del suo ragionamento cita Mourinho e Allegri, sottolineando come entrambi continuino a essere tra i tecnici più vincenti. Ogni allenatore, aggiunge, deve essere valutato in base alle aspettative e agli obiettivi della squadra che guida.

Cristante bene, Barella meglio

Infine, interrogato su Bryan Cristante e sul centrocampo italiano, Rossi ha riconosciuto il buon momento del romanista, ma non lo considera il migliore. L'allenatore ha indicato Rodri come riferimento assoluto e citato anche Tonali, prima di esprimere la propria preferenza: "Barella secondo me è più bravo di lui".