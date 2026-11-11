Intervistato da RTL Sports nel ritiro del Belgio di Tubize, Diego Moreira, attaccante del Milan, è tornato con la mente alla sua prestazione nella partita con l'Inter, dove ha recitato da mattatore nella vittoria rossonera: "Sappiamo quanto sia importante una partita come il derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".

Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 15:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.