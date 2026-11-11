Giacomo Raspadori non ha potuto rendersi disponibile per Italia-Francia. L'attaccante dell'Atalanta è ancora infortunato, ma spera di poterci essere per la partita del 22 novembre contro l'Inter. "Avrà una decina di giorni per poter lavorare sul campo sempre con la cautela del caso per recuperare condizione e fiducia. E poi sarà Sarri a valutare se schierarlo dal principio o a gara in corso contro i campioni d'Italia", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Nel 4-2-3-1 può essere sistemato in tutti i ruoli offensivi. Con l'accentramento di Charles De Ketelaere che inizia a dare segnali di crescita alle spalle del centravanti, forse Raspadori potrebbe scivolare a destra quando la squadra, secondo Sarri, potrà reggere quattro giocatori offensivi puri (a sinistra ci sarebbe Jonathan Rowe). Altrimenti potrebbe diventare una carta da giocare a gara in corso", riporta la rosea.