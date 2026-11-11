Alex Valle, terzino sinistro del Como, analizza il momento dei lariani dopo il 9-1 contro il Lens a cui ha fatto seguito il 2-0 patito contro l'Inter. "Una partita completamente diversa. Noi arrivavamo con sensazioni ottime e non solo per il Lens, però alla fine ci siamo sentiti impotenti, incapaci di dimostrare sul campo il nostro grande stato di forma. Non siamo stati noi stessi. Abbiamo perso tanti palloni, e loro hanno fatto il loro lavoro. Quando pressavano lo facevano al meglio, togliendoci l'aria, e poi quando hanno potuto aspettarci e ripartire in contropiede l'hanno fatto in maniera perfetta. È uno dei loro punti forti".

Tra i fattori da valutare c'è anche il calendario pieno di impegni. "Beh, è il nostro primo anno con una partita ogni tre giorni, è una cosa di cui parliamo, siamo coscienti del fatto che sarà una stagione lunga e difficile, però è esattamente ciò che volevamo l'anno scorso. L'abbiamo realizzato e lo stiamo vivendo, non c'è nulla di cui lamentarsi. Il fatto di aver perso con l'Inter non ci deve far cambiare né la mentalità né la valutazione della stagione. Siamo in una posizione di privilegio, soprattutto se guardiamo indietro, alla tanta strada che abbiamo fatto. Per questo dobbiamo andare avanti con la stessa idea".