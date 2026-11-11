Arrivano nuove conferme e nuove indiscrezioni in merito alla formazione che l'Italia dovrebbe schierare in vista della penultima sfida del girone A di Nations League contro la Francia in quel di San Siro. Stando a Sky Sport, dei quattro giocatori dell'Inter chiamati dal c.t. Mancini ben tre dovrebbero partire dal 1', ovvero Bastoni (diffidato, ndr) al centro della difesa, Barella a guidare il centrocampo e Pio Esposito al centro dell'attacco. Meno chiara la posizione di Dimarco, coprotagonista del ballottaggio con Calafiori per il ruolo di terzino sinistro. Di seguito la probabile formazione degli Azzurri:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.