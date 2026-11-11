Nel corso della serata dei SFS Awards, i premi che celebrano l’eccellenza nella Football Industry, Lega Calcio Serie A e Haier hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nella categoria Best Marketing & Sponsor Activation per il progetto 'Haier-Cam'. Grazie a questa innovazione, Lega Calcio Serie A e Haier hanno infatti trasformato uno strumento di ripresa immersiva in un vero e proprio asset di marketing, offrendo ai tifosi una prospettiva inedita del gioco e associando il brand a un’esperienza distintiva all’interno del prodotto calcistico.

La partnership tra Lega Calcio Serie A e Haier rappresenta un esempio concreto di come Club, Leghe e Brand possano sviluppare nuovi modelli di sponsorizzazione, generando contenuti, coinvolgimento del pubblico e opportunità di valorizzazione commerciale. Il riconoscimento congiunto è stato consegnato sul palco dei SFS Awards a Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier e all’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.