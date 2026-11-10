"Il voto in Consiglio che ha richiesto la sospensione della Vas su San Siro per avviare un’indagine sull’impatto sulla salute dei milanesi lascia la coalizione di centrodestra basita di fronte a una repentina e clamorosa inversione a U della maggioranza". Questo è quanto fferma il capogruppo FdI Riccardo Truppo commentando l'ordine del giorno approvato a Palazzo Marino che chiede la sospensione immediata della Valutazione di impatto ambientale (la Vas) in corso sul progetto del nuovo stadio di San Siro per integrarla con una Valutazione di impatto sanitario (Vis).

Truppo prosegue: "Questa maggioranza fa ridere molto amaramente. Constatare come si rendano conto soltanto ora della bontà delle nostre tesi sulla tutela dell’impianto e sui rischi legati a scelte affrettate per la città è surreale. Ribadiamo con fermezza che non dotare Milano di un nuovo stadio moderno ed efficiente rappresenterebbe un grave danno economico e d’immagine per il capoluogo lombardo. Al tempo stesso, però, questo ennesimo cortocircuito evidenzia come il centrosinistra sia del tutto incapace di gestire i dossier più complessi e strategici della città".