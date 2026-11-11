Per Roggerio Nyakossi, difensore centrale ginevrino di 22 anni, è arrivata la prima convocazione nella Nazionale maggiore svizzera da parte del CT Murat Yakin. Per il giocatore dell'OH Leuven è ovviamente un grande orgoglio e lo dice a chiare lettere in conferenza stampa, dove non nasconde nemmeno l'emozione nel trovarsi fianco a fianco con giocatori coi quali si cimentava nei videogames: "Prima giocavo con Manuel Akanji a FIFA, ora mi alleno con lui in campo", afferma Nyakossi riferendosi al difensore dell'Inter.