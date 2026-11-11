Anche il Corriere della Sera, in edicola stamane, fa il punto sulla complicata situazione dell'infermeria nerazzurra dopo una giornata di pessime notizie, che dopo le vittorie contro Feyenoord e Como ha prodotto una nuova emergenza in attacco. Nel giro di poche ore Chivu perde Bonny e Thuram: il primo ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra e rischia circa un mese di stop, mentre per il francese, uscito dal ritiro della Nazionale, si ipotizza un semplice affaticamento al bicipite femorale destro. Marcus salterà la sfida con l'Italia, ma potrebbe tornare a disposizione per la partita contro l'Atalanta del 22 novembre. In quella occasione potrebbe rientrare anche Lautaro Martinez, almeno part-time, permettendo così a Chivu di ricomporre la ThuLa. A complicare ulteriormente la situazione c'è però l'infortunio di Aleksandar Stankovic, che ha riportato una lesione all'adduttore della coscia destra con la Nazionale serba.

Tour de force

L'inizio della sosta è dunque tutt'altro che tranquillo per i nerazzurri, attesi dal 22 novembre a un vero e proprio tour de force: sette partite in 21 giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Se a centrocampo le alternative non mancano, in attacco la coperta rischia di diventare corta. Chivu spera di recuperare presto i suoi uomini per evitare di dover ricorrere a nuovi esperimenti, come già accaduto senza successo nel derby.