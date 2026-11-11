Sarebbe facile oggi appellarsi alla sfortuna per gli infortuni in serie di Bonny, Thuram e Stankovic. Ma la verità è che anche questi particolari – che non sono dettagli da poco – dipendono anche dalla bravura di preparatori atletici e staff dell’Inter. Non solo dunque dalla struttura fisica dei giocatori stessi, ma, di fatto – come tutto nel calcio professionistico – di una serie di fattori di cui tenere conto. Per cui, per favore, il fattore C, che in questo caso si tramuta in sfiga, lasciamolo da parte. Trovare sempre delle scuse e appellarsi a questioni di cabala è sbagliato. E vale anche per il derby.

Sarebbe troppo facile imputare la sconfitta contro il Milan all’assenza di Lautaro e di altri calciatori. Sicuramente sono stati un fattore importante, ma ridurre tutto a chi non ha giocato sarebbe troppo facile. Il capitano dell’Inter è un vero e proprio trascinatore della squadra, zero dubbi. Parliamo di un giocatore di classe mondiale. Ma purtroppo, anche per il suo modo di affrontare le partite, dando sempre tutto e andando oltre la soglia di dolore, può capitare che resti fuori per più gare. Certo, la febbre di alcuni compagni di squadra – ed eventuali problemi di stomaco – sono “infortuni” totalmente diversi, che pochissimo hanno a che fare col calcio, in questo senso sì che si può parlare di sfortuna. Ma il concetto generale resta: chi vince gode, chi perde spiega. O tenta di farlo.

E allora, a proposito della stracittadina che ha visto ancora una volta la supremazia rossonera, dopo aver letto opinioni un po’ così, mi sento di ribadire un concetto molto semplice. Conta vincere il campionato. Certo, non si può che essere felici quando si batte il tuo più acerrimo rivale, ci mancherebbe. Ma solo chi si cuce lo scudetto sul petto ha ragione. Attenzione a non perdere di vista il quadro generale. Il Milan di Pioli, dopo aver vinto un Tricolore, tra l’altro proprio sull’Inter, era riuscito ad arrivare in semifinale di Champions e secondo in classifica in Serie A. Tuttavia, visto che ogni volta che affrontava i nerazzurri la sua squadra perdeva in malo modo, dominata sempre dai propri avversari, la frustrazione del vedere l’Inter sempre vincente ha portato l’esonero del mister, ex tifoso tra l’altro nerazzurro, dalla panchina del Diavolo. Successivamente il Milan è tornato invece a dettare legge nei derby, questo è innegabile.

Ma a cosa è servito? Supercoppa Italiana esclusa – che resta sempre un trofeo – assolutamente a nulla. Ma guai a riportare questi fatti a un tifoso rossonero. Siccome però il compito del giornalista è quello di riportare fatti nella maniera più oggettiva possibile, cari sostenitori dell’Inter, il rosicamento perché Chivu ha solo perso col Milan è più che comprensibile. Ma vale zero se a fine anno tornerete in Duomo a festeggiare. Usate la vostra testa. E imparate dagli errori degli altri. Imparate, almeno in questo specifico caso, a non fare come hanno fatto i milanisti con Pioli perché oggi, tra gli ultimi posti dell’Europa League e lontani dalla vetta della A, firmerebbero senza se e senza ma per raggiungere un’altra semifinale di Champions e per essere nuovamente e per davvero competitivi in tutte le competizioni.