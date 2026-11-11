Il presidente del River Plate Stefano Di Carlo ha iniziato a pianificare la finestra di mercato per i Millonarios e ha individuato in Tomás Palacios, difensore centrale dell'Estudiantes de La Plata, una delle opzioni per rinforzare la difesa. La dirigenza del club punta ad aggiungere giovani e giocatori esperti per rafforzare il reparto arretrato. Arrivato in prestito dall'Inter al Pincha, Palacios ha trovato una certa continuità di impiego e di rendimento che gli è valsa anche una convocazione da parte di Lionel Scaloni nella Nazionale argentina. Una delle sue caratteristiche più evidenti è la sua statura: è alto 1,96 metri, il che ovviamente gli offre un vantaggio nel gioco aereo, mentre l'uso del piede sinistro gli conferisce un vantaggio nella costruzione del gioco da dietro. Con l'Estudiantes ha giocato sia in campionato che in Copa Libertadores, due competizioni in cui ha maturato una preziosa esperienza durante la sua permanenza nel calcio argentino.

Bisogna fare i conti con l'oste nerazzurro

Le trattative sono in una fase iniziale e l'interesse non si è ancora tradotto in un accordo tra i club. L'intenzione del River è di procedere nelle prossime settimane per comprendere le condizioni di un potenziale trasferimento e valutare se ci siano i presupposti per raggiungere un'intesa. Tra questi, anche quelle che sono le intenzioni dell'Inter che detiene il cartellino del calciatore, e le condizioni stabilite per un eventuale trasferimento. E lo stesso Palacios dovrà successivamente valutare quale alternativa gli offra le migliori condizioni per proseguire la sua carriera.