Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla al Corriere dello Sport degli effetti avuti dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro, arrivata al culmine di un periodo molto positivo per i lariani a livello di risultati, tanto che qualcuno ha cominciato a indicare anche la squadra di Fabregas per la lotta Scudetto.

"Veniamo da un inizio di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions dimostri come siamo riusciti a esserlo. L’Inter è la più forte d’Italia, ha approcciato la gara in maniera straordinaria. Noi dobbiamo migliorare e crescere, questo non ci sorprende. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita", la risposta di Ludi.