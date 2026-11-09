Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro la Fiorentina terminata 2-2: "Ogni tanto ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua e poi perdiamo anche un po' di sicurezza nel giocare. Abbiamo preso gol dopo poco e senza trasmettersi uno slittamento della linea difensiva, però poi abbiamo avuto una bella reazione. Non riusciamo ad essere costanti come rendimento individuale e sommando i componenti della squadra. Non si riesce ad essere continui".

Manca sempre quel piccolo dettaglio: questione caratteriale?

"In alcuni momenti si decide di non fare niente si accetta la situazione senza andare a scegliere e ad agire. La scelta toglie qualsiasi dubbio. Chi ha dubbi quasi mai riesce a portare a casa qualcosa di importante".