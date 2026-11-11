Oltre ai due attaccanti che si sono infortunati nelle ultime ore, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, dalla Serbia è arrivata la notizia del ko per Aleksandar Stankovic. "Ai problemi d'inserimento nell'Inter, si aggiunge il guaio muscolare che lo staff medico si riserva di valutare nelle prossime ore: la speranza, chiaramente, è che non si tratti di un danno serio", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Chivu non ha perso la fiducia nel giovane centrocampista che ha allevato nel vivaio dell'Inter. Presto, se sarà guarito, gli darà un'altra occasione: la partita in questione è già stata individuata nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa, il primo dicembre a San Siro", si legge sulla rosea.