Non è ancora il momento della stretta di mano per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2028 e le parti stanno lavorando per il prolungamento fino al 2031, ma al momento non c'è ancora l'accordo sulle cifre.

Il peso del Decreto Crescita

"Il ritocco proposto dal duo Marotta-Baccin dagli attuali 2,5 a 3,3 milioni a stagione più premi non ha soddisfatto Carlos Augusto, che ambisce a guadagnare di più e sulla falsa riga dei top della rosa interista. Se Dimarco percepisce 5,2 milioni all’anno e Bastoni 5,5, allora anche il brasiliano deve iniziare a percepire sui 5 milioni a stagione. Messaggio forte e chiaro recapitato in viale della Liberazione da clan del brasiliano. A maggior ragione alla luce del fatto che il laterale mancino usufruisce dei benefici del Decreto Crescita. Tradotto: qualora l’Inter dovesse corrispondergli 5 milioni all’anno, ne spenderebbe poco meno di 8 al lordo e non 10".