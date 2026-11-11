Nel corso dell'ultima punta di 'Viva El Futbol', Lele Adani ha ripensato alla prestazione di Alessandro Bastoni in Inter-Como, gara nella quale ha giocato da centrale difensivo della linea a tre davanti a Pepo Martinez: "In passato, quando è stato schierato in quel ruolo, si è sottolineato l'errore fatto in Bosnia e l'espulsione rimediata nel match contro lo Shakhtar - la premessa dell'opinionista -. Invece, secondo me, Bastoni può giocare lì perché l'Inter non è per forza legata a delle distanze in campo: 20 metri più a destra o 20 metri più a sinistra non fanno la differenza. E' uguale se giochi braccetto o centrale, così come mezzala o play in mezzo al campo. Non conta il punto di partenza in campo quando ci sono queste rotazioni. Domenica avrebbe potuto soffrire contro Douvikas, ma non l'ha sofferto. In questo sistema, nel 3-5-2 con le rotazioni, l'Inter può fare quello che vuole".