Con la rosa al completo dopo gli ultimi arrivi, Carlo Ancelotti ha iniziato a delineare la formazione del Brasile per la partita contro il Giappone di sabato allo Stadio Nazionale di Singapore. Il commissario tecnico della Seleçao ha ancora qualche dubbio, soprattutto a centrocampo. D'altra parte, difesa e attacco sembrano già più definiti. Come riportato dal quotidiano O Dia, nel corso della partitella di oggi Ancelotti ha schierato la seguente formazione: Bento; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Marlon Gomes e Gabriel Bontempo; Rayan, Estêvão, Raphinha e Vinicius. Pertanto, per il momento l'interista Carlos Augusto, tornato in verdeoro dopo l'ottimo avvio di stagione in Italia, resta tra le alternative.