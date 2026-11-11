Le notizie sulle condizioni fisiche di Marcus Thurame Ange-Yoan Bonny creano qualche grattacapo allo staff tecnico dell'Inter. "Ovviamente Chivu, oltre ad augurarsi che Pio Esposito torni dagli impegni con l’Italia esattamente come è partito, ossia al 100% e in forma, pensa chiaramente alle possibili soluzioni per ovviare ai problemi nel reparto d’attacco. Diouf potrebbe così essere così spostato dalla fascia e schierato a supporto dell’eventuale unica punta. Discorso che potenzialmente vale anche per Mkhitaryan, Sucic e Jones", si legge su Tuttosport.

"Ma attenzione anche al possibile cambio modulo, con un 3-4-2-1 che porterebbe i due centrocampisti avanzati a svolgere compiti differenti e più offensivi, rispetto all’impostazione classica in mediana del 3-5-2. Modulo che resterebbe tale e non verrebbe toccato di una virgola se il tecnico romeno puntasse sui giovani Lavelli e Mosconi là davanti. In base al rendimento di giocatori e squadra, oltre che ai risultati ottenuti, l’Inter deciderà pure se intervenire o meno nel mercato di gennaio per regalare a Chivu una quinta punta di spessore".