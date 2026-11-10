Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia, è intervenuta nell'evento di presentazione della Powerade Milano Half Marathon. Tra i temi toccati con la stampa anche quello relativo al nuovo Generali Stadium: "C'è sempre un trade-off tra quella che è la tradizione, il voler ricordare dei pezzi di storia importante e in questo San Siro è una parte del nostro cuore e non possiamo negarlo, e le considerazioni di efficienza ma anche relative alle condizioni di gioco sia per i giocatori, sia per l'accessibilità. Il Meazza attualmente ha dei problemi di accessibilità nelle gradinate, inevitabilmente bisogna vedere anche il modo di rendere lo sport sempre più fruibile".