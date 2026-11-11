Intervistato da Sportmediaset, l'ex capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato dell'attualità della squadra nerazzurra sottolineandone i pregi e la forza: "Finora il bilancio è ottimo, la squadra è forte, in salute, ha un organico molto ampio e può correre per tutti e tre gli obiettivi. Una squadra che si è rinforzata con nuovi innesti, molto competitiva in Italia e molto competitiva in Europa. Sicuramente contro il Como ha fatto un partitone, una gara aggressiva, è ripartita, ha cercato di riconquistare subito il pallone, non ha fatto giocare il Como che è una delle squadre che gioca meglio in Italia e in Europa a livello di calcio. È una squadra che comunque sa di esser forte, che vince da anni, con un gruppo molto solido e io dico sempre che l'unico problema dell'Inter potrebbe essere l'Inter".

Cali di tensione

Squadra forte ma che in questa prima parte di stagione ha concesso troppo alle avversarie: "Quando vinci, quando sai di avere un organico forte, quando arrivano giocatori che comunque fanno diventare la squadra ancora più forte può capitare che magari abbassi un pochino la tensione e l'attenzione e rischi anche di andare sotto e prendere il gol - spiega Ranocchia -. Però è una cosa che si può mettere a posto in un secondo. Con il Como si è vista una risposta molto forte, probabilmente ha pesato anche il fatto che i ragazzi si siano parlati e abbiano capito che per arrivare in alto, per vincere devono sempre approcciare in maniera giusta la partita e devono anche limare qualche piccolo difetto, che poi hanno tutte le squadre".

Consigli per gli acquisti

Ma cosa manca all'Inter per migliorare ulteriormente a livello di organico? "Comprerei un giocatore che ti può saltar l'uomo sulla fascia, un giocatore che ti può creare superiorità. Chi? Yamal, forse (ride, ndr). Insomma, un giocatore che riesca a saltare l'uomo quando trovi squadre molto chiuse".