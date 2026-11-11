In mancanza di Granit Xhaka, Manuel Akanji è pronto a guidare la nazionale svizzera da capitano nelle prossime due partite in calendario contro Slovenia e Scozia. Una responsabilità in più per l'esperto difensore dell'Inter, che ha già superato le cinquanta presenze nel 2026, tra club e selezione elvetica: "È molto importante ascoltare il proprio corpo, ma finora sto bene. Ormai so cosa devo fare per recuperare nel miglior modo possibile tra un incontro e l’altro", ha spiegato l'ex giocatore del Manchester City in conferenza stampa. Prima di ripensare all'ultima sfida a senso unico contro il Como: “Quale fenomeno Como? Noi ci abbiamo giocato contro quattro volte e abbiamo sempre vinto. Certo, stanno facendo bene in Serie A e hanno vinto 9-1 in Champions League (contro il Lens, ndr). Sono un'ottima squadra, ma nei confronti diretti non hanno giocato meglio di altri avversari. Hanno ancora molto da imparare", la sua battuta riportata da RSI e Blick.

Domenica, oltre ai tre punti preziosi, l'Inter si è portata a casa il clean sheet, il secondo consecutivo dopo quello di Rotterdam, invertendo una tendenza a livello difensivo che stava diventando preoccupante, soprattutto dopo il derby: "Il calcio è un gioco fatto di errori e quando ne commetti uno, spesso subisci un gol, soprattutto contro squadre forti. In questa stagione ne abbiamo commessi diversi a livello individuale. Credo che molti dei gol subiti siano arrivati proprio per questo - le sue parole -. Dopo il derby abbiamo parlato internamente. Era importante eliminare certi errori e credo che nelle ultime partite ci siamo riusciti. Nelle ultime due non abbiamo subito gol, ne abbiamo segnati cinque e speriamo di continuare così. Naturalmente è meglio quando andiamo in vantaggio. Alla fine contano i risultati, e sotto questo aspetto ce la siamo cavata piuttosto bene".