Sarà una giornata ricca di entusiasmo quella di domencia al Breda, dove alle ore 15 l'Inter Women affronta la Juventus nella settima giornata della Serie A femminile 2026/27. Come per i giocati all'Arena Civica Gianni Brera, l'accesso all'impianto sarà libero e gratuito. Sarà una domenica a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente: tutti i supporter dell'Inter Women avranno la possibilità di partecipare a uno straordinario concorso a premi, con la possibilità di vincere una maglia gara dell'Inter e altri fantastici premi, in un'atmosfera unica garantita anche grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ.