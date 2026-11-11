Il calcio professionistico non è solo uno sport, inseguire un pallone, andare in tackle, guadagnare un corner, svettare di testa, dribblare l'avversario, festeggiare un gol con tifosi e compagni. Questa è l'epidermide, ciò che viene filtrato all'esterno. Ma è un contesto in cui i protagonisti sono le persone, la maggior parte giovani, con le loro vite e le problematiche di tutti, spesso acuite dalla paura di non farcela. Lo sa bene Andrea Ranocchia, ex capitano dell'Inter, che poco tempo fa ha lanciato Athletics Mind, una nuova applicazione pensata per accompagnare atlete e atleti, professionisti e amatoriali, in un percorso che mette al centro il benessere mentale e la crescita della persona. E in una lettera aperta scritta per 'Consapevolezze' si è raccontato, abbassando le barriere.

“Non provo più nulla. Mi sento apatico. Il mondo ha perso i suoi colori. È bianco e nero. Non voglio uscire di casa. Cosa mi sta succedendo?”.

Non esiste un momento preciso. Non succede all’improvviso. La depressione è qualcosa che nasce piano piano. Entra a far parte di te. Ti entra dentro. Lo fa in silenzio, senza chiederti il permesso. È un velo invisibile che cala sopra di te. Si impossessa del tuo corpo e della tua mente. Ti opprime. E, spesso, non la riconosci. Non sai darle un nome. È un’ospite che prima mai avevi incontrato. Io ho imparato a farlo. A darle del tu, comprenderne i tratti, le cause e le conseguenze. A non giudicarla. A non giudicarmi. L’ho osservata da vicino, l’ho abbracciata. Mi sono concesso la possibilità di essere fragile e ho chiesto aiuto. Anche se ero un giocatore di Serie A, dell’Inter e della Nazionale. Anche se il calcio quella fragilità non ti permette di viverla e mostrarla, perché è un business costruito per il successo e non lascia spazio al malessere. Un mondo che corre veloce e in cui io ho deciso di fermarmi e alzare la mano. Quella mano che ora ho deciso di tendere alle persone con Athletics Mind. È il mio viaggio. Il viaggio di un calciatore e di un essere umano. È il viaggio di Andrea.

Il buio

Ero all’Inter, il momento più alto della mia carriera. Finito il ciclo del gruppo del Triplete, sono iniziate le difficoltà. Moratti se n’era andato, una nuova società. Gli allenatori continuavano a cambiare. E c’era il caos. Si aveva la sensazione di essere impotenti nel provare a rispettare le aspettative che quella maglia portava con sé. Era come essere dentro a un tornado e non riuscire a trovare una via di uscita. Andare al campo non era più un piacere. Era diventato un peso. I risultati non arrivavano, la paura aumentava. E quando vivi nell’incertezza, rischi di diventarne prigioniero. Perdi autostima, non sai più chi sei. Ed è ciò che è successo a me. Una domanda si ripeteva nella testa. “Ma io posso giocare a calcio?”. Non solo in Serie A, ma in generale a qualsiasi livello. Non mi riconoscevo più. Avevo tanti dubbi. Soprattutto su me stesso. E stagione dopo stagione tutte quelle critiche che circondavano la squadra, hanno iniziato a concentrarsi su un solo colpevole: Andrea Ranocchia. Ero uno dei giocatori che era in nerazzurro da più tempo. Ero stato anche scelto come capitano dopo Zanetti. Un bersaglio. I primi mugugni, i primi fischi, i primi insulti. Allo stadio, in strada, sui social. Sempre di più. Erano entrati nella mia quotidianità. In me tutto è cambiato. Ho conosciuto il buio e la solitudine. Mi sono chiuso in quel malessere. Non volevo uscire di casa, neanche per una cena. Avevo paura degli sguardi, dei giudizi, delle parole. Quella paura si era impadronita di me. Ci convivevo. Ormai, era la mia normalità. Non stavo bene.

Tunnel

E in più, mi era stata anche tolta la fascia. Avevo perso la mia autostima e le mie sicurezze, temevo di non essere all’altezza. Quella scelta per la mia testa era una conferma di tutti quei dubbi che da tempo mi asfissiavano. Li legittimava. Essere capitano dell’Inter per me era un orgoglio enorme. Ancora provo una profonda gioia nel pensarci. La decisione di togliermi la fascia mi aveva ferito. Per il significato e per le modalità. Nessuno me lo ha mai comunicato. Lo ricordo bene quel momento. Eravamo in ritiro, prima amichevole della stagione. Arrivavo da mesi difficili. Una volta entrato in spogliatoio, ho visto che la fascia non era di fianco alla mia maglietta. Mi giro, era accanto a quella di Icardi. “Neanche me l’hanno detto”. Tutto era così pesante. Come negli attimi nel tunnel di San Siro prima di entrare in campo. Le gambe mi tremavano. Non ero in grado di gestire quell’ansia. Mi assaliva. E nella testa mi prefiguravo già gli scenari peggiori: gli errori, i fischi, il non riuscire a reagire. Ed erano come delle certezze dentro di me.

Alzare la mano

Qualcosa è scattato in me, ho deciso di chiedere aiuto. Non alla famiglia, non ad amici, ma a una psicocologa. Mi ha salvato. Il primo passo è stato riconoscere ciò che stessi vivendo e dare un nome a quelle emozioni. E poi sono ripartito dalla base, dalle piccole cose. Ritrovare ciò che mi potesse far stare bene e farmi ritrovare entusiasmo. E ho iniziato a collezionare momenti belli. Anche i più semplici: palleggiare da solo, una seduta in palestra, fermarmi dopo la fine dell’allenamento. E riuscendo a essere la versione migliore di me stesso ogni giorno. La migliore versione che potessi essere in quel singolo momento. Mi sono ricostruito, un passo alla volta. Sono tornato a stare bene. Io e le persone che mi stavano accanto e che per tanto tempo avevano convissuto con quel mio malessere. Mi ha aiutato tanto anche fare l’esperienza in Inghilterra. Mi sono potuto concentrare solo sul calcio. Così come mi ha aiutato Spalletti quando durante quell’allenamento in ritiro andò faccia a faccia con quel tifoso che mi aveva insultato. Luciano è stato il primo a difendermi. Un atto di fiducia. Un gesto per ripartire. Tutto stava tornando al suo posto. E, finalmente, sono tornato a riprovare quell’amore per il pallone che viveva in me da bambino.

La vita

E pensare che da bambino avevo iniziato con il karatè. Per fortuna poi ho seguito i miei amici dietro a quel pallone. Era puro divertimento. Ma ben presto mi ha mostrato le difficoltà che la vita ti pone davanti. Avevo 14 anni, ero a Perugia, mi alternavo tra centrocampo e attacco. Dal giocare sempre mi sono trovato in panchina. Un tempo e un minuto giocati in un intero anno. A fine stagione sono stato tagliato e mandato con i regionali. È stata durissima, ho visto il mio sogno infrangersi. “Non può finire così”, mi ripetevo. Ho iniziato ad allenarmi da solo, su e giù per la salita del garage, giocavo con la palla di gommapiuma cercando di segnare nella porticina che avevo in casa. Mi è servito per crescere. L’anno successivo mi hanno spostato in difesa. Un nuovo inizio. E dopo un po’ di gavetta sono arrivato… in Serie A. Un sogno che ho realizzato con la maglia del Bari. Ero partito molto bene. “Se continui così, ti chiamano in Nazionale per il Mondiale in Sudafrica”, mi dicevano. Poi è arrivato gennaio. Contro la Fiorentina il mio crociato si rompe: mi è crollato il mondo addosso. Quando sei giovane e subisci un infortunio così grave, hai paura. Non sai se tornerai, come tornerai. E facevo fatica a guardare le partite del Bari. In sei mesi ho visto solo un tempo, mi feriva guardarle. Ho combattuto per tornare. Otto ore al giorno di fisioterapia, i miglioramenti che arrivavano solo a distanza di mesi: ma ce l’ho fatta. E neanche un anno dopo sono arrivato all’Inter.

Un cerchio

“Andre, se vai alla Juve, vincerai tanti campionati. Ma sarà la Juve che vince. Se tu vinci un campionato con l’Inter, sarai ricordato per sempre”. Era l’estate del 2014, ero in Brasile con la Nazionale. Ero in scadenza. Due possibilità: rinnovare con l’Inter o andare alla Juve. Conte mi rivoleva con lui. È in quei giorni che Deki mi ha detto quella frase. Anni dopo quello scudetto con l’Inter l’ho vinto e ho compreso il significato delle sue parole. Aveva ragione. Vincere in nerazzurro è diverso. Speciale. Soprattutto per una storia come la mia. Il campionato vinto è stato la chiusura di un cerchio. Un cerchio che conteneva e raccontava tutta la mia vita e la mia crescita. Il mio arrivo e le difficoltà che per tanto tempo avevano coinvolto il club. L’incertezza e quel senso di impotenza, i fischi e le critiche, le delusioni e le amarezze. Il buio e la solitudine, il non voler uscire di casa, la fascia e il tunnel di San Siro, la terapia e il mio percorso di rinascita. L’uomo che ero diventato, capace di essere un riferimento nello spogliatoio e in grado di aiutare gli altri, grazie alle esperienze del passato. In quello scudetto c’era Andrea Ranocchia.

Tendere la mano

Ed è grazie alla mia esperienza, al dolore vissuto e alle consapevolezze costruite che ho deciso di fondare Athletics Mind. Un progetto che vuole essere al servizio degli sportivi e delle persone che li circondano. Quel riferimento che l’Andrea di tanti anni fa avrebbe voluto avere al suo fianco nei momenti in cui il mondo del calcio si voltava dall’altra parte. Un posto in cui poter parlare e affrontare le proprie fragilità, in cui conoscere e conoscersi. Questo grazie alla presenza sulla piattaforma digitale di specialisti, psicoterapeuti e nutrizionisti con cui potersi confrontare e al supporto psicologico che possono offrire. Un punto di riferimento accessibile e affidabile con cui voglio aiutare i ragazzi e le ragazze a stare bene. La persona prima della prestazione, normalizzare il supporto mentale come parte integrante dell'allenamento, promuovere inclusione e fair play e costruire una cultura della performance fondata sull'equilibrio tra mente e corpo Ed è rivolto a tutti, giovani, atleti o ex sportivi, di qualsiasi età o livello. Con questo progetto voglio mettere al centro l’essere umano con le sue emozioni. Perché la mia storia me l’ha insegnato, non c’è passo più importante del chiedere aiuto. Per guardarsi, abbracciarsi, comprendersi. E concederci di stare bene. Con il mondo. Con noi stessi.