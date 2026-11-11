"L’Inter, ha perso il derby ma ha rosa, ambizioni e struttura per il titolo. Le sorprese negative sono Udinese, Sassuolo e Fiorentina. In meglio, il Frosinone". Così Leonardo Pavoletti fotografa il campionato in un'intervista al Corriere dello Sport.

Chi insidia i nerazzurri?

"Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare".

Gasperini e Gattuso, qual è la sintesi?

"Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno".



Gasp, il forgia centravanti: Borriello, Milito, Pavoletti, Zapata, Malen. Commenti?

"Due anni favolosi al Genoa. Il mister costruisce gioco e punta a finalizzare. Poi, servono testa, piedi e senso del gol".