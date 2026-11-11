Francesco Pio Esposito è pronto a prendersi nuovamente una maglia da titolare in Italia-Francia in programma domani sera. L'interista va a caccia di nuovi record con la maglia azzurra, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

"In poco più di un anno, Pio ha realizzato 7 gol in 13 presenze con la Nazionale. Uno ogni 100,8 minuti sui 706' totali in campo. Precede le leggende Piola (30 reti in 34 partite alla media di una ogni 103 minuti) e Riva (35 in 42 presenze, uno ogni 106), il bomber più prolifico nella storia azzurra. Nel rapporto media-minuti, tra gli attaccanti con almeno 10 presenze in Nazionale, ha fatto meglio soltanto Enrico Chiesa, il papà di Federico (7 gol in 17 presenze, uno ogni 91 minuti). L’ottava meraviglia, se capitasse domani a San Siro, gli consentirebbe di stabilire un altro record ad appena 21 anni e 137 giorni. Solo Christian Vieri nel 1998 aveva segnato di più nelle prime 14 presenze. Giuseppe Meazza realizzò il suo ottavo gol azzurro nel 1931 quando aveva 20 anni e 155 giorni. L’Italia ora va con Pio".