Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Ampio spazio alle ultime sulle trattative per i rinnovi di contratto a partire da Carlos Augusto e Calhanoglu. Spazio anche al mercato di gennaio con le possibili mosse nerazzurre. Intanto arrivano indiscrezioni sul futuro societario dell'Inter.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.