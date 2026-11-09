Cinque sconfitte consecutive: il recente bilancio di risultati del Sassuolo è stato davvero deludente e il club neroverde ha deciso di cambiare la guida tecnica. Esonerato Alberto Aquilani, come annuncia il club in una nota ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori, augurando loro le migliori fortune per il futuro".