L'Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della possibilità di vedere il capoluogo campano nella lista delle città che ospiteranno gli Europei del 2032 con lo stadio Maradona riqualificato: "La data limite di fine ottobre per scoprire se la città avrebbe ospitato gli Europei era stata data dall'UEFA, ma da parecchio tempo avevo intuito che si sarebbe andato oltre. Di Napoli parlano benissimo, come parlano benissimo di altre città. Gli incontri con UEFA e Abodi sono andati benissimo. La probabilità che la città ospiti gli Europei è alta. Le grandi città come Milano, Roma e Napoli hanno un forte vantaggio competitivo. Così come Torino. Ci sono fibrillazioni in altre città come Milano per l'abbattimento di San Siro, ma qui non ci sono problemi. Sono due anni che stiamo lavorando per questo. Quando un'opera supera i 50 milioni di euro, deve avere l'ok del Consiglio Superiore dei lavori pubblici".
Ma a che punto è il progetto: "Sul terzo anello dello stadio Maradona si va avanti, ma anche per la riqualificazione dei parcheggi. Quando lo stadio Maradona diventerà un cantiere? Se la gara la faremo partire nel primo trimestre del 2027, con conclusione attorno alla metà del 2027, allora poi servirà il progetto esecutivo. Dall'inizio del 2028 saremo pronti per l'inizio dei lavori. Il nostro primo obiettivo è mettere a posto il terzo anello, per non ridurre la capienza dello stadio. Quando faremo i lavori per il primo anello, garantiremo la possibilità di andare al terzo anello. Non si andrà mai meno dei 54 mila posti attuali. Le prime prove le avremo nel breve. In funzione dei lavori al primo anello, apriremo poi il terzo anello. Il terzo anello lo apriremo man mano che ci servirà, ma i lavori inizieranno certamente prima dei lavori al primo anello dello stadio Maradona".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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