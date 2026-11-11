Andrée Jeglertz, l'allenatore del Manchester City Women, ritiene che il modo in cui la sua squadra abbia vinto 4-1 contro l'Inter nella UEFA Women's Champions League dimostri quanto le giocatrici si divertano a giocare a calcio. Le Blues hanno ottenuto una vittoria schiacciante a Monza, conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione. La doppietta di Aoba Fujino ha ribaltato il vantaggio iniziale dell'Inter già nel primo tempo, con Kerstin Casparij e Grace Clinton che hanno poi siglato le altre due reti nella ripresa. Tutti e quattro i gol sono nati da azioni fluide del City, e l'allenatore, intervistato dai canali ufficiali del club, afferma che la fluidità di queste azioni dice molto sull'atmosfera positiva che si respira nel ritiro.
L'elogio a Blindkilde Brown
Jeglertz ha dichiarato: "Il modo in cui creiamo e segniamo occasioni, e il modo in cui giochiamo a calcio, dimostra che le giocatrici si divertono a giocare. È proprio questo il punto. Dobbiamo essere felici di andare al lavoro e di fare ciò che sappiamo fare bene. Sembra che stiano facendo proprio questo, e quindi si hanno maggiori possibilità di vincere le partite di calcio". Tra le numerose prestazioni individuali di alto livello, Laura Blindkilde Brown è stata forse la protagonista indiscussa a Monza. La nazionale inglese ha servito a Fujino l'assist per il gol del vantaggio del City con un bellissimo passaggio alle spalle della difesa dell'Inter, un lampo di classe che riassume perfettamente l'intera prestazione del centrocampo. "Oggi (ieri, ndr) è stata davvero straordinaria - ha detto riferendosi a Blindkilde Brown -. La sua partita è stata una delle migliori e ha spesso mantenuto un livello di gioco elevato. So sempre cosa ottengo da lei e cosa ottiene la squadra da lei, ma ovviamente oggi è stata una giornata speciale. Forse avrebbe dovuto segnare anche di più, ma dovrebbe essere molto orgogliosa della sua prestazione".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 16:17 Brasile, Ancelotti delinea l'11 per il Giappone: non c'è Carlos Augusto
- 16:07 Sky - Conferme su Thuram: è un semplice affaticamento muscolare
- 16:04 Domenica Inter-Juventus femminile, ingresso gratuito al Breda
- 15:49 Festival della Serie A a Parma fino al 2029: l'annuncio della Lega Calcio
- 15:35 Delio Rossi: "Lazio sorpresa. Cristante? Meglio Barella"
- 15:20 Domani Italia-Francia, bella quota per il gol di Pio Esposito
- 15:07 Milan, Diego Moreira: "Decisivo nel derby anche grazie ai compagni"
- 14:53 Inghilterra, niente Croazia per Spence. Tuchel: "Con la Spagna ci sarà"
- 14:50 Jeglertz (all. ManCity Women): "Ci divertiamo a giocare, così è più facile vincere"
- 14:36 Ferrara: "Chivu guida l'Inter, la più forte. Ma vincere non è mai scontato"
- 14:22 Francia, problemi per Mbappé: a rischio la sfida con l'Italia
- 14:07 Inghilterra, Spence e Konsa lavorano a parte: in dubbio per la Croazia
- 13:53 Ranocchia: "Inter forte, partitone contro il Como. Ecco chi comprerei"
- 13:38 Nuova Coppa Italia a 72, come cambierebbe il format del torneo
- 13:24 Lega Serie A premiata ai SFS Awards per il progetto 'Haier-Cam'
- 13:10 Il River Plate pianifica il mercato del 2027: tra gli obiettivi c'è Palacios
- 12:56 Svizzera, Nyakossi: "Giocavo con Akanji a FIFA, ora mi alleno con lui"
- 12:41 La fascia, Embolo, gli innesti francofoni: capitan Akanji dice la sua
- 12:38 QS - Palestra (forse) giocherà nello stadio che poteva essere suo
- 12:24 Il monito di Sala: "Su San Siro non intendo avere ripensamenti"
- 12:11 L'Equipe - Mbappé, pesa l'assenza di Thuram nello spogliatoio
- 12:00 videoINTERMERIA: BONNY, THURAM e STANKOVIC ko! Sempre tra color che son sospesi...
- 11:55 Pavoletti: "Inter, ambizioni e struttura: Chivu ha i più forti per distacco"
- 11:43 TS - Rinnovo Carlos Augusto, fumata nera: l'agente spara alto
- 11:30 Ranocchia: "Ero capitano dell'Inter, sono diventato un bersaglio. Ho visto il buio"
- 11:16 Il Sole 24Ore - L'America bussa per le quote dell'Inter, no da Oaktree: il punto
- 11:02 Corsera - Inter, emergenza in attacco. E alla ripresa sarà tour de force
- 10:48 CdS - Pio Esposito titolare con la Francia: va a caccia di un altro record
- 10:34 TS - Allarme attacco, si cambia modulo? Riflessioni anche in vista di gennaio
- 10:20 CdS - Atalanta-Inter, cautela anche per Lautaro e Thuram: chi gioca davanti?
- 09:52 Ludi, ds Como: "Inter, che approccio. Faremo tesoro, ma..."
- 09:38 GdS - Atalanta-Inter, Raspadori al lavoro per il rientro: ecco dove potrebbe giocare
- 09:24 Valle: "Inter-Como? Pressione e contropiede, ci siamo sentiti impotenti"
- 09:10 GdS - Lautaro in gruppo da lunedì. Anche Stones e Jones ad Appiano: il punto
- 08:56 GdS - Stankovic ko, ma Chivu ha già in calendario quando farlo giocare
- 08:42 Capello: "Mercato Inter? Ecco chi prenderei. Ma il prossimo acquisto è già in casa"
- 08:28 Radu: "L'Inter dia fiducia a Martinez e Chivu. Errore a Bologna formativo: sognavo i nerazzurri, ma..."
- 08:14 GdS - Thuram contrariato per il ko: la strategia in attacco per i prossimi impegni
- 08:00 GdS - Dubbi su Stones, l'Inter può prendere un centrale a gennaio: il punto
- 05:30 Runarsdottir: "In Champions livello più alto. Ora c'è la Juventus"
- 05:30 Gardini: "Senza stadi nuovi si resta indietro. Sono l'identità della squadra"
- 03:30 A. Paganin: "Calhanoglu va rinnovato, lui la sintesi di ciò che serve"
- 02:30 Italia-Francia a San Siro, a Milano l'iniziativa 'Il calcio torna in piazza'
- 01:30 Bartoli: "Quasi alla pari col City per 45'. Possiamo ancora sorprendere"
- 00:30 Sassarini dopo il ko col City: "Non ci è andata benissimo con gli episodi"
- 00:15 Rinnovo Carlos Augusto, la mossa degli agenti: chiesto aumento a 5 milioni
- 00:00 L'importante è non fare come i milanisti
- 23:56 Vis per il Generali Stadium, Truppo: "Cortocircuito nel centrosinistra"
- 23:42 Uva: "Italia, che accelerata sugli stadi! Siamo all'inizio di una nuova era"
- 23:27 Sala: "La Roma può essere una sorpresa ma l'Inter è la migliore"
- 23:13 Picchi: "Meazza parte del nostro cuore, ma ha problemi di accessibilità"
- 22:59 Bartoli illude, poi il Manchester City dilaga: Inter Women battute 4-1
- 22:44 Stefanelli, CdA Milan: "Il Generali Stadium lo meritano Milano e l'Italia"
- 22:29 Carlos Augusto convocato da Ancelotti: l'interista preferito a Renan Lodi
- 22:15 Palestra: "Al Chelsea tutto ok, la Premier il campionato più bello"
- 22:00 SI - Apprezzamento Inter per Ovando, difensore del Rosario Central
- 21:47 Respect League, l'Inter con il CSI. Zanetti: "Il calcio ha una responsabilità"
- 21:32 Inter-Genoa di Coppa Italia, biglietti a partire da un euro
- 21:19 Di Marzio: "La Juventus prenderebbe volentieri Calhanoglu. Sulla quinta punta..."
- 21:05 Zanotti: "Sfidare l'Inter in Champions col Lugano sarebbe un sogno"
- 20:55 UWCL, le ufficiali di Inter-City: sorpresa Vilhjálmsdóttir attaccante
- 20:50 La Russa: "San Siro terzo monumento di Milano dopo Duomo e Castello"
- 20:50 L'ammonizione di Esposito riassume il cambio di approccio dell'Inter
- 20:36 Inter-Como, i retroscena: dalla scarpa di Zielinski al battibecco Dimarco-Fabregas
- 20:21 Floriani Mussolini rinnova con la Lazio: l'Inter si allontana?
- 20:06 Romano fa chiarezza: "Inzaghi via dall'Arabia? Nulla è stato deciso, ma..."
- 19:52 Simonelli: "Tutti siamo appassionati di San Siro, ma non è più adeguabile"
- 19:38 Nuovo format per la Coppa Italia, la Lega Serie A: "C'è la proposta"
- 19:23 Il Napoli fa un 'acquisto' dall'Inter: Roberto Monzani nuovo CMO
- 19:10 Le risate, il gol, il cinque ad un bambino: la BordoCam di Thuram è gioia