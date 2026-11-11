Andrée Jeglertz, l'allenatore del Manchester City Women, ritiene che il modo in cui la sua squadra abbia vinto 4-1 contro l'Inter nella UEFA Women's Champions League dimostri quanto le giocatrici si divertano a giocare a calcio. Le Blues hanno ottenuto una vittoria schiacciante a Monza, conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione. La doppietta di Aoba Fujino ha ribaltato il vantaggio iniziale dell'Inter già nel primo tempo, con Kerstin Casparij e Grace Clinton che hanno poi siglato le altre due reti nella ripresa. Tutti e quattro i gol sono nati da azioni fluide del City, e l'allenatore, intervistato dai canali ufficiali del club, afferma che la fluidità di queste azioni dice molto sull'atmosfera positiva che si respira nel ritiro.

L'elogio a Blindkilde Brown

Jeglertz ha dichiarato: "Il modo in cui creiamo e segniamo occasioni, e il modo in cui giochiamo a calcio, dimostra che le giocatrici si divertono a giocare. È proprio questo il punto. Dobbiamo essere felici di andare al lavoro e di fare ciò che sappiamo fare bene. Sembra che stiano facendo proprio questo, e quindi si hanno maggiori possibilità di vincere le partite di calcio". Tra le numerose prestazioni individuali di alto livello, Laura Blindkilde Brown è stata forse la protagonista indiscussa a Monza. La nazionale inglese ha servito a Fujino l'assist per il gol del vantaggio del City con un bellissimo passaggio alle spalle della difesa dell'Inter, un lampo di classe che riassume perfettamente l'intera prestazione del centrocampo. "Oggi (ieri, ndr) è stata davvero straordinaria - ha detto riferendosi a Blindkilde Brown -. La sua partita è stata una delle migliori e ha spesso mantenuto un livello di gioco elevato. So sempre cosa ottengo da lei e cosa ottiene la squadra da lei, ma ovviamente oggi è stata una giornata speciale. Forse avrebbe dovuto segnare anche di più, ma dovrebbe essere molto orgogliosa della sua prestazione".