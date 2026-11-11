Durante il Social Football Summit 2026, in corso all'Allianz Stadium di Torino, nel panel 'Emilia-Romagna, la casa del Festival', l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Sindaco di Parma Michele Guerra, moderati dal Direttore Editoriale di Lega Calcio Serie A Lorenzo Dallari, hanno presentato l'accordo triennale tra Lega Calcio Serie A, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma, per ospitare il Festival della Serie A anche nelle prossime tre edizioni, quelle del 2027, 2028 e 2029 e continuare quindi il rapporto proficuo cominciato nel la prima edizione del 2024.

La manifestazione, nata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato, torna dopo l’enorme successo delle prime tre edizioni, per essere sempre più aperta a tutte le comunità che animano il sistema calcio, come ad esempio la Serie B, che organizzerà alcune delle attività durante la tre giorni di Parma. Nell'edizione 2027 verranno poi aperte le porte a due nuove location: la Galleria San Ludovico, che tornerà ad ospitare alcuni dei panel, e la Chiesa di San Marcellino, che invece sarà l'anima culturale del Festival della Serie A, con la rassegna letteraria e molte altre novità che saranno svelate nel corso dei prossimi mesi sui canali ufficiali della Lega Calcio Serie A.