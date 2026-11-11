Non solo Milano. Con EURO2032, altre città e altre società sono al lavoro per la costruzione di nuovi impianti o la riqualificazione dei propri stadi. Tra queste c'è anche Palermo, il cui direttore generale, l'ex dirigente nerazzurro Giovanni Gardini, ha parlato nel corso del Social Football Summit di Torino sottolineando l'importanza cruciale dei nuovi stadi: "Le infrastrutture sono importanti quanto gli aspetti di campo, perché senza di esse non si aumenta il fatturato e si rimane indietro. Noi siamo partiti per ultimi, ma adesso abbiamo avuto la possibilità di essere nella lista dei candidati per l’Europeo. Questo ci porterà ad avere maggiori ricavi e, di conseguenza, a essere più competitivi a livello di squadra”.

Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?

“Lo stadio è l’identità della squadra e fa parte della vita quotidiana dei tifosi. Non può essere solo un luogo in cui giochi 90 minuti, perché oggi il tifoso vuole partecipare e vivere un'esperienza nella quotidianità. Noi dobbiamo percepire questa esigenza da parte del tifoso, che vuole essere rappresentato dalla maglia, dalla squadra e anche dallo stadio. Per la creazione del nostro impianto stanno lavorando oltre 150 persone ed è una sfida importante per tutti”.