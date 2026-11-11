Dopo le voci circa un interesse proveniente dal Qatar risalenti a un mese fa, e nello specifico dalla famiglia Al Thani, nei confronti delle quote di FC Internazionale, arrivano aggiornamenti da Il Sole 24 Ore riguardo al possibile futuro societario dell'Inter. Secondo il quotidiano, "le grandi banche d’affari, soprattutto americane, avrebbero avviato nelle ultime settimane una serie di interlocuzioni con Oaktree per sondare il futuro della proprietà dell’Inter. Al centro dei colloqui i tempi di una possibile exit del fondo californiano".

Niente fretta

C'è un però, non così sottovalutabile. "Oaktree non avrebbe intenzione di accelerare i tempi. Contrariamente alle previsioni di parte del mercato, che indicavano nel 2027 la finestra per una cessione, il fondo avrebbe fatto intendere agli interlocutori finanziari che un’uscita il prossimo anno è prematura. La strategia sarebbe infatti quella di valorizzare ulteriormente l’asset prima di monetizzare l’investimento. E qui entra in gioco la partita decisiva del nuovo stadio. I numeri rafforzano la posizione di Oaktree: nell’esercizio 2025-2026 l’Inter ha registrato ricavi per 517,7 milioni".