Antonio Paganin esprime per TMW Radio il suo parere relativo al rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter: "Sì, va fatto. È la sintesi perfetta di cosa ha bisogno l'Inter per tempi di gioco e leadership tecnica. Ti risolve tante gare e poi non ci sono tanti play in giro che hanno la sua visione".

Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 03:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.